Ailesiyle tartıştı ölüme atladı

SARIYER sahilde bulunan Kalender Orduevi önünde denize atlayan bir genç boğularak hayatını kaybetti. 21.30 sıralarında meydana gelen olayda 18 yaşlarındaki bir genç, sahilde ailesiyle tartıştıktan sonra koşarak denize atladı. Ailenin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre denizde kalan genç, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesinin gözleri önünde denize atlayan gencin çıkarılması sırasında aile fertleri sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.