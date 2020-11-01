Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanın ağabeyini öldüren zanlı Diyarbakır'da yakalandı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanın ağabeyini öldüren zanlı 'da yakalandı

’da geçtiğimiz gün satır ve bıçak saldırısıyla vahşice öldürülen Başkanı ’in ağabeyi Erkan Genç’in katil zanlısı E.E. isimli şahıs ’da yakalandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 1.11.2020 14:07 ABONE OL
AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanın ağabeyini öldüren zanlı Diyarbakır'da yakalandı

Batman'da bulunan Turgut Özal Bulvarında AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç (35), E.E. isimli şüpheli tarafından satır ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kameralarına yansıyan cinayet anı ise tüyler ürpertti. İlk bıçak darbesiyle bir iş yerine kaçarak sığınan Genç'i kovalayan E.E, işyerinde de satırla saldırısına devam etti.


Öldürülen Erkan Genç

Olaydan sonra zanlıyı yakalama çalışması başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, failin E.E. (33) olduğunu tespit etti. Polis, zanlının cinayeti işledikten sonra Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti. Batman ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile cinayet zanlısı yakalanarak Batman'a getirildi. İddialara göre cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülse de cinayet olayı polis tarafından çok yönlü olarak araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanın ağabeyini öldüren zanlı Diyarbakır'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA