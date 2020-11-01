AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanın ağabeyini öldüren zanlı Diyarbakır'da yakalandı

Batman'da bulunan Turgut Özal Bulvarında AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç (35), E.E. isimli şüpheli tarafından satır ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Ağır yaralanan Genç, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kameralarına yansıyan cinayet anı ise tüyler ürpertti. İlk bıçak darbesiyle bir iş yerine kaçarak sığınan Genç'i kovalayan E.E, işyerinde de satırla saldırısına devam etti.



Öldürülen Erkan Genç

Olaydan sonra zanlıyı yakalama çalışması başlatan Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, failin E.E. (33) olduğunu tespit etti. Polis, zanlının cinayeti işledikten sonra Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti. Batman ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile cinayet zanlısı yakalanarak Batman'a getirildi. İddialara göre cinayetin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürülse de cinayet olayı polis tarafından çok yönlü olarak araştırılıyor.