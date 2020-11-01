Altyapı antrenörü Paksoy kazada öldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna otomobiliyle gelen Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy (32), yakıt aldıktan sonra istasyon çalışanıyla tartıştı. Paksoy, tartışma sonrası ihbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce otomobiline binip, hızlıca ilerledi. Kovalamacada Paksoy, izini kaybettirdi. Tarlaya giden çiftçiler, atık su kanalına devrilmiş otomobili görüp, polisi aradı. Gelen polis ekibi, suyun içindeki otomobilin Paksoy'un otomobili olduğunu belirledi. Otomobil, kanaldan vinç ile çıkarıldı. Otomobilde Paksoy'un cansız bedeni bulundu. Mersin'de yaşayan anne Gülizar Paksoy ile baba Nazmi Paksoy, kendilerini ziyaretten dönen kızlarının ölüm haberi üzerine geldikleri kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan anne -babaya sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haber Adana Demirspor'un resmi Twitter hesabından da paylaşıldı, taraftarlar paylaşımın altına yüzlerce yorum yaparak acılarını dile getirdi.