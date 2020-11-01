Şaşırtan gelişme! Amasya'da kiraz ağaçları çiçek açtı...

Amasya'nın merkezde bulunan Şeyhcui Köyü'nde Ahmet Aydın'a ait meyve bahçesinde bulunan kiraz ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine yeniden çiçek açmaya başladı. Kasım ayında ağacın yapraklarını dökmeye başlaması gerekirken yeniden çiçek açtığını gören bahçe sahibi Aydın ve komşuları, şaşkınlık yaşadı.

Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra meyve bahçesi ile uğraşmaya başladığını ama ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Kiraz ağaçlarının normalde nisan sonunda çiçek açtığını, mayısta da meyve vermeye başladığını vurgulayan Aydın, şunları belirtti:

"Bahçeme çalışmaya geldiğimde kirazlar çiçek açmış. Şaşırdım, sonbaharda, kasım ayında ilk defa meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördüm. Bu görüntü alışılmış bir şey değil."

Normalde nisan-mayıs aylarında çiçek açıp mayıs ve haziran da hasadı gerçekleştirilen ağacın bu mevsimde çiçek açmasının olağan dışı olduğunu anlatan Aydın, "Bu durum herhalde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı oldu. Daha önce tam zamanı gelmeden, hava sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde erken çiçek açan ağaçları görüyorduk ama sonbahar döneminde çiçek açan meyve ağacını ilk defa görüyorum. Çok şaşırdık. Ağaçlar mevsimini şaşırdı sanırım." ifadelerini kullandı.

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