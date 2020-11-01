Arnavutköy değnekçileri yakalandı

İstanbul'un ilçelerinden Beşiktaş'a bağlı olan Arnavutköy'de cadde üzerindeki kafelere gelen sürücülerden para alıp araçları yol kenarına uygunsuz şekilde park eden değnekçiler önce tek tek tespit edildi. Ardından Sivil Trafik Ekiplerince gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Beşiktaş İlçesi Arnavutköy 1. Cadde üzerinde işyerlerine gelen araçları yol üzerine park ederek veya ettirerek değnekçilik yapan şüpheliler tespit edildi. Ekiplerce çekilen görüntülerde sürücülerden ücret aldıkları tespit edilen Şahin Ç, Yiğithan Ç. ve Hasan İ. isimli şahıslara 2918 Sayılı K.T.K nın 79. Maddesinde yer alan (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek --6 Aydan 2 Yıla Kadar Hapis ve Beşbin Güne Kadar Adli Para Cezası- ) ibaresi gereğince adli işlemleri yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.

Ayrıca değnekçilik yapan şahıslara K.T.K' nın 68/1c (Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları) maddesinden her birine ayrı ayrı 132'şer lira olmak üzere, toplam 396 lira idari para cezası uygulandı.