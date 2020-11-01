Avukat büroda çalışan stajyerini taciz etti: Adli kontrolle serbest bırakıldı!

Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından zorunlu staj için görevlendirilen 17 yaşındaki kız çocuğu staj gördüğü Avukatlık bürosunun sahibi tarafından cinsel tacize uğradı. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi N.Y., zorunlu staj için Avukat Erdem C.'nin bürosunda işe başladı.

"TATLI OLARAK GÖBEĞİNİ ISIRIRIM"

Genç kız staja başladığı büro sahibi Erdem C.'den sık sık mesaj alıyordu. Hatta Erdem C., bir keresinde N.Y.'ye öğlen yemeği sırasında 'Çok acıktım, tatlı olarak göbeğini yiyebilirim' diye mesaj attı. İddiaya göre yemeğin ardından ofise giden genç kız Erdem C. tarafından odasına çağırılarak kendisine masaj yapmasını istedi. Yine iddiaya göre kovulma korkusu yaşayan N.Y., avukatın isteğini yerine getirerek avukata masaj yapmaya başladı.

ZORLA MASAJ YAPTI

Erdem C., masaj sırasında N.Y.'ye dönerek bu kez kendisinin masaj yapmak istediğini söyledi. Genç kız masaj istemediğini belirtse de Avukat Erdem C., genç kıza masaj yapmaya başladı. Bu sırada odanın kapısından ses gelince Avukat kendisini toparlayarak kontrol amaçlı kapıya baktı.

TACİZ SKANDALINI AİLESİNE ANLATTI

Kontrolün ardından genç kıza yaklaşan Avukat N.Y.'yi kucağına oturtarak taciz etmeye başladı. Yaşadıkları karşısında korkuya kapılan genç kız Erdem C.'nin yanından uzaklaşarak ofise çağırdığı arkadaşı ile birlikte eve gitti. Bir süre yaşadığı şokun korkusuyla yaşadığı tacizi ailesine aktarmayan N.Y., köy yerinde duyan olur korkusuyla başından geçenleri ailesine anlatmaya karar verdi. Aile kızlarının başına gelen taciz olayını öğrenir öğrenmez Erdem C., hakkında şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Genç kızın şikâyeti üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Erdem C. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında mevcutlu olarak adliyeye getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği avukatı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken savcılık soruşturmaya devam ediyor.