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'da pitbul dehşeti! Kümese giren cinsi 2 köpek...

’da bir iş yerinin terasındaki tavuk kümesine giren 2 adet cinsi köpek her biri 300 lira değerinde 53 adet cins tavuğu parçalayıp telef etti. Tavukların sahibi, pitbull cinsi köpeklerin sahibinden şikayetçi olup zararının karşılanmasını istedi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:06 Son Güncelleme: 1.11.2020 09:11 ABONE OL
Bursa'da pitbul dehşeti! Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek...

Edinilen bilgiye göre olay Veysel Karani Mahallesindeki bir torna atölyesinde meydana geldi.

Bursa'da pitbul dehşeti! Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek...

52 yaşındaki Mustafa Çalı'nın iş yerinin terasında özel olarak yetiştirdiği Sussex ve Wyandotte cinsi tavukların bulunduğu kümese yan binanın terasından geçen 2 adet cinsi köpek kümese girip her biri 300 lira değerinde olan 53 adet tavuğu parçalayıp telef etti.

Bursa'da pitbul dehşeti! Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek...

Sabah iş yerine geldiğinde tavuklara yem vermek için terasa çıkan Mustafa Çalı parçalanmış tavukları görünce şaşkına döndü. Kan ve tüy izlerini takip eden Çalı binanın terasında bulunan pitbulların 2 tavuğu da kendi kulübelerine götürdüğünü belirledi.

Bursa'da pitbul dehşeti! Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek...

Pitbulların sahibinin ölen 53 tavuğa karşı 300 lira teklif etmesi üzerine Mustafa Çalı polise ihbarda bulunup köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu.

Bursa'da pitbul dehşeti! Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek...

Çalı, "Arka komşumuzun 2 adet cinsi köpeği vardı. Gece kümese arka delikten girip bütan tavuklarımı katletmiş.

Bursa'da pitbul dehşeti! Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek...

Gerekli yerlere şikayetçi olduk. 6-7 bin lira toplamda zararım var. Tavukların tamamı için 300 lira verelim dediler nasıl olacak o tavukların tanesi 300 lira kabul etmedik şikayetçi olduk" dedi.

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Bursa'da pitbul dehşeti! Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek...
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