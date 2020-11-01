Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da şoke eden görüntü! Küçük çocuk, kapağı açık bagajda seyahat etti...

'da şoke eden görüntü! Küçük çocuk, kapağı açık bagajda seyahat etti...

İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:51 Son Güncelleme: 1.11.2020 10:13 ABONE OL
Bursa'da şoke eden görüntü! Küçük çocuk, kapağı açık bagajda seyahat etti...

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi.

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin arka bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. Arka kapağının açık olduğu ve içinde çocuğun bulunduğu otomobil İnegöl'ün en işlek caddesinde hiç bir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çekilen o görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu. Otomobil bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı, geriye ise çekilen görüntüler kaldı.

Deprem sonrası tepki çeken olayda son dakika gelişmesi! O yağmacı yakalandı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da şoke eden görüntü! Küçük çocuk, kapağı açık bagajda seyahat etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA