Çocuk gelini polis kurtardı! Düğün karakolda noktalandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde bir ihbar geldi. Yapılan ihbarda 15 yaşında olduğunu ve ailesinin zorla kuzeni ile evlendirdiğini ifade eden S.E isimli çocuk, polis ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Düğün bitiminde davetliler salondan çıkarken, birbirleri ile teyze çocukları oldukları öğrenilen 15 yaşındaki S.E ile H.N ve aileleri polis tarafından alınarak Tütünçiftlik Polis Merkezine götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.