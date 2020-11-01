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Çocuk gelini polis kurtardı! Düğün karakolda noktalandı

Körfez İlçesinde yapılan bir ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri,  salon çıkışında gelin ve damat ile ailelerini polis merkezine götürdü.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.11.2020 23:01 ABONE OL
Çocuk gelini polis kurtardı! Düğün karakolda noktalandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne akşam saatlerinde bir ihbar geldi. Yapılan ihbarda 15 yaşında olduğunu ve ailesinin zorla kuzeni ile evlendirdiğini ifade eden S.E isimli çocuk, polis ekiplerinden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Düğün bitiminde davetliler salondan çıkarken, birbirleri ile teyze çocukları oldukları öğrenilen 15 yaşındaki S.E ile H.N ve aileleri polis tarafından alınarak Tütünçiftlik Polis Merkezine götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Çocuk gelini polis kurtardı! Düğün karakolda noktalandı
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