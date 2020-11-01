Deprem çantanızda su, leblebi, kuru meyve olsun

Doğal afetler için önceden alacağımız önlemler biz veya çevremizdekiler için hayat kurtarıcı olabilir. Umarız kimse hazırladığı çantayı kullanmak zorunda kalmaz ancak hayat kurtaran önerileri tekrarlamakta fayda var. Diyetisyen İrem Erhan, yaşanabilecek her durumda bu çanta; içerdiği besinler, su ve diğer alet-edevatlar sayesinde can kurtarıcı olabilir" diyerek deprem çantamızda bulunması gereken yiyecekler hakkında bilgiler verdi...

Deprem çantanızda bulunan yiyecek ve içecek miktarını tüm aile üyelerinizi düşünerek arttırabilir veya azaltabilirsiniz.

Çantaya siz ve ailenizin ihtiyaçları dışında; varsa evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını da eklemelisiniz. Çanta panik anında bile kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulunmalı.

İçinde sağlıklı beslenmenin olduğu tüm süreçlerde artık anlamışsınızdır ki 'Su Hayattır'. Hava koşullarından bağımsız olarak (sıcak havada da, soğukta da) su içmeye ihtiyacınız olacağından kapağı açılmamış pet şişeler veya cam olmayan malzemeden yapılmış koku yapmayan şişeler ile su çantanıza eklemeniz gereken ilk içerik.

Çantaya eklenecek besin tercihleri için tüm kaynaklarda en çok kullanılan kelime 'kompakt besinler' şeklindedir. Nedir bu kompakt besinler?

Uzun ömürlü, kolay tüketilebilen ve düşük hacimde yüksek kalori içeren besinler eklemek anahtar nokta. Bu besin çeşitleriyle ilgili sizinle kısa bir liste paylaşacağım ama bilmenizi istediğim 2 şey var:

1-Bu liste bir çeşit 'kural' değil. Besin alerjileriniz veya tercihlerinize göre listeyi arttırabilir veya çeşitlendirebilirsiniz.

2-Eklediğiniz her içeriğin son kullanma tarihini (SKT) kontrol etmeyi unutmayın. SKT'i ileri olan ürünleri tercih edin.

Yağlı Tohumlar:

Ceviz, badem, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar düşük hacimde yüksek kalori içerir ve uzun ömürlüdür. Direkt kuru yemiş veya kuru yemiş ezmeleri ekleyebilirsiniz. Çeşitli markalarda kuru yemiş ezmelerinin kolay tüketilebilir, direk ağıza sıkılabilecek tüp formda ürünleri (fıstık ezmesi, badem ezmesi vb.) mevcut. Bunları da tercih edebilirsiniz.

Kuru Meyveler:

Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru elma, kuru dut, hurma, kuru erik… Yağlı tohumlar gibi düşük hacimde yüksek kalori içerir ve uzun ömürlüdür. Direkt kuru meyve olarak veya çeşitli meyve pestillerini ekleyebilirsiniz. Bunun içinde çeşitli markaların sıkıştırılmış meyve mikslerini kullanabilirsiniz.

Enerji Barları:

Enerji barları kolaylıkla tüketilebilecek, uzun ömürlü alternatiflerden biri. Protein bar, meyve bar, şekersiz bar gibi çeşitlerden bir veya birkaçını ekleyebilirsiniz.

Leblebi:

Sarı veya beyaz hiç fark etmez. Uzun ömürlü ve 'kompakt' bir besindir.

Konserve Gıdalar:

Bu listelerin olmazsa olmazı. Konserve ton balığı, bezelye, barbunya, börülce, nohut çantaya eklenmeli. Eğer günlük hayatınızda dahi konserve açmakta zorlanıyorsanız deprem çantanıza konserve açacağı da eklemeyi unutmayın.

Paketli Gıdalar:

Çeşitli bisküvi, şeker, galeta, grissini, kraker eklenebilir.

Meyve Suları:

Su konusunda uyardığım gibi, meyve sularını da cam şişe olmayan ambalajlardan tercih edin.

Bal, pekmez, tahin