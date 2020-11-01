Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içinde olması gerekenler nelerdir, hangi malzemeler olmalıdır?

Afet ve acil durumda ulaşabileceğiz deprem çantası hayat kurtarıyor. Ülkemiz deprem fay hattı kuşağında yer aldığı için uzmanlar sürekli olarak uyarılarda bulunuyor. Bunların en önemlisi ise deprem çantası hazırlamak oluyor. En ufak bir sarsıntıda bile telaşa kapılan vatandaşlar için deprem öncesi ve sonrası için hazırlanan çanta riski bir adım önlüyor. Peki Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, içinde neler olmalıdır?
Ülkemizde yaşanan son depremler deprem çantası hazırlamanın önemini bir kez daha hatırlattı. Hazırladığınız deprem çantası ile afetin önüne geçebilirsiniz. Haberimizde, deprem çantası hazırlanışı ve deprem çantası içinde olması gerekenlerin listesine yer verdik.
Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.
Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.
Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.
Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.
Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.
Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.
Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.