Deprem çantası nasıl hazırlanır, gerekli malzemeler nelerdir? Deprem çantasında neler olur? İşte o liste

Deprem çantası içindekiler listesi, ülkemizde yaşanan depremlerin ardından pek çok vatandaşın gündem konusu oluyor. Deprem anında çantada olması gerekenlerin önemini sık sık hatırlatan AFAD, deprem çantasının kurtarıcı niteliğinin de altını çiziyor. Deprem çantası nasıl hazırlanır noktasında uzmanların önerilerini dikkate almak, depreme karşı hazırlıklı olmak için önem arz ediyor. Peki deprem çantasında neler olur? Deprem çantası içindekiler listesi…

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLUR?

Olası bir depreme hazırlıksız yakalanmak istemeyenler için deprem çantasında neler olur sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik.