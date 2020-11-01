Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı? AFAD ile deprem çantası malzemeleri ve içerisinde olması gerekenler listesi!

Deprem çantasında neler olur? Bu sorunun yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan İzmir depremi sonrası merak edildi. Yaşanan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de hissedilince akıllara direk deprem çantası geldi. Vatandaşlar hızlı ve pratik bir şekilde çözüm önerileri arıyor. Peki Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, nasıl hazırlanır?

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLUR?

Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle deprem çantası son günlerde sıklıkla dile geliyor. Olası bir depreme hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar için deprem çantasında neler olur sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik.