Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı? AFAD ile deprem çantası malzemeleri ve içerisinde olması gerekenler listesi!

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nasıl hazırlanır, neler olmalı? AFAD ile deprem çantası malzemeleri ve içerisinde olması gerekenler listesi!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde depremin ardından uyarılar peş peşe geliyor. Türkiye’de yaşanan depremler panik ve korkuya sebep olurken araştırılmaya başlandı. Acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarıyor. Yaşanan olası depremleri önceden alınacak tedbirlerle en aza indirebilmenin yöntemleri ise merak ediliyor. Buna göre; ? AFAD Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, nasıl hazırlanır?

Giriş Tarihi: 1.11.2020 09:00 Son Güncelleme: 1.11.2020 09:01 ABONE OL
Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, nasıl hazırlanır?

? Bu sorunun yanıtı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan İzmir depremi sonrası merak edildi. Yaşanan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de hissedilince akıllara direk geldi. Vatandaşlar hızlı ve pratik bir şekilde çözüm önerileri arıyor. Peki Deprem çantasında neler olur? nelerdir, nasıl hazırlanır?

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLUR?

Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle deprem çantası son günlerde sıklıkla dile geliyor. Olası bir depreme hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar için deprem çantasında neler olur sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik.

Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, nasıl hazırlanır?

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLUR? DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler:

En az 72 saat yetebilecek miktarda su

En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)

İlk yardım çantası

Çadır

Battaniye

Uyku tulumu

Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri

Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)

Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)

Bir miktar para

Kullandığınız ilaçlar

Battaniye

Kalem ve kağıt

Çok amaçlı çakı

Çakmak

Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya

Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler

Deprem çantasında neler olur? Deprem çantasında olması gerekenler nelerdir, nasıl hazırlanır?

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.

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Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı? AFAD ile deprem çantası malzemeleri ve içerisinde olması gerekenler listesi!
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