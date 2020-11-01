Depremle sarsılan İzmir’de Adliye, koronavirüs nedeniyle esnek çalışma saatleri uygulamasına geçti

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Adalet Bakanlığı Yetki Devrine dayanılarak yarından itibaren İzmir Adliyesi ve ek Hizmet Binası'nda faaliyet gösteren birimler hizmetleri aksatmayacak şekilde esnek çalışma saatlerine geçecek.

Konuya ilişkin alınan karara göre; İzmir Adliyesi ve Ek Hizmet Binasında faaliyet gösteren birimler hizmeti aksatmayacak şekilde makul sayıda personel ile uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışacak. Göreve gelmeyen personelin göreve çağrıldığında gelebilecek kadar izinli sayılması ve toplu taşıma kullanan personelin toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk dikkate alınarak birim amirlerinin izniyle mesai saatlerini esnetebileceği belirtildi.

UZAKTAN ÇALIŞMA YAPILABİLECEK

Normal mesai saatlerinde birimlerin açık tutulması, personelin iletişim kanallarını kapatmaması ve kendisine ulaşamayacak durumlar için bir yakınının irtibat numarasını birim içerisindeki diğer personele bildirmesi, hazırlanacak nöbet çizelgelerinin her pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığımız Özel Kalem Müdürlüğüne iletilmesi istendi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri uyarınca idari izinli olarak görevden ayrılan Cumhuriyet Savcısı ve personelin VPN kullanmak suretiyle uzaktan çalışmalarına, birim içerisinde idari izinli bulunmayan Cumhuriyet Savcısı ve personelden de VPN yetkisi olanların evlerinden çalışmaya devam etmelerine karar verildi.

ÇALIŞAMAYACAK OLANLAR YILLIK İZİN TALEBİNDE BULUNABİLECEK

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle göreve gelmesine engel olacak derecede mağduriyet yaşayan personelin yarından itibaren yıllık izin talebinde bulunabileceği belirtilirken, birim amirinin kalan personel arasında gerekli koordinasyonun sağlaması, bu durumun zorunlu bir durum olduğu gözetilerek personelin şehir dışına çıkmayarak her an göreve çağrılabileceği bilinciyle hareket etmesi uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, Cumhuriyet savcıları ve zabıt katipleri için yayınlanmış olan nöbet listelerinde ve nöbet sistemlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği hatırlatıldı.