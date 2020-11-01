Dilay Kemer, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

TABUTU BIRAKMADI

Anne Serap Sevin ve babaanne Zeynep Kemer, tabutun önünde gelip gözyaşlarına boğuldu Kılının cenaze namazının ardından anne Zeynep Kemer yeninin kızının tabutun konulduğu musalla taşına çıkıp ellerini vurarak," Hayır götürmeyin. O bensiz duramaz nereye götürüyorsunuz. Kimse ellemesin, bensiz yapamaz o. Bırakın. Herkes çekilsin, çekilin, uzaklaşın. Ben vardım 2.5 senedir onun yanında. O benden başka kimseyi istemez ve bensiz yapamaz. Çekin elinizi canım annem kimse dokunmasın ona. O benim hayatım. O benim meleğim. Bir tek beni ister" diyerek ağladı.