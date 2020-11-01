Dilay Kemer, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

Spor spikeri olan Antalyalı Dilay Kemer, uzun süredir tedavi gördüğü kansere 2 gün önce İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede yenik düştü. Kemer'in cenazesi Konyaaltı ilçesi Uncalı Kent Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Baba Hasan kemer, anne Serap Sevim ile aile yakınları, sevenleri Cenaze törenine Kemer'in ailesi ve yakınları, çalışma arkadaşları, FB ve Antalyaspor Adanaspor taraftarları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü, FB'li eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de çelenk gönderdi. Dilay Kemer'in tabutunun üzerine FB atkısı ve eşarp koyuldu. Mezarlık duvarına bir grup, "Seni ve mücadeleni asla unutmayacağız' yazını pankart astı.
TABUTU BIRAKMADI
Anne Serap Sevin ve babaanne Zeynep Kemer, tabutun önünde gelip gözyaşlarına boğuldu Kılının cenaze namazının ardından anne Zeynep Kemer yeninin kızının tabutun konulduğu musalla taşına çıkıp ellerini vurarak," Hayır götürmeyin. O bensiz duramaz nereye götürüyorsunuz. Kimse ellemesin, bensiz yapamaz o. Bırakın. Herkes çekilsin, çekilin, uzaklaşın. Ben vardım 2.5 senedir onun yanında. O benden başka kimseyi istemez ve bensiz yapamaz. Çekin elinizi canım annem kimse dokunmasın ona. O benim hayatım. O benim meleğim. Bir tek beni ister" diyerek ağladı.
Uzun süre tabut başında kalan anne Sevin'i yakınları güçlükle kızının cenazesinden ayırabildi. Omuzlara alınan Kemer'in cenazesi aynı yerleşke içindeki aile mezarlığında toprağa verildi.
İSTANBUL'DA OKUDU
Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra spikerlik-sunuculuk eğitimine başlayan Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.
"ANTALYA'YA DÖNECEĞİM"
Baba Hasan Kemer, kızının huzurlu gittiğini belirterek, "Ben hastayım' falan demedi. 'Ben güçlüyüm' dedi. Son dakikaya kadar bunu söyledi. Ben yanına çok gitmek istedim, 'Baba ben oraya geleceğim' dedi. Ama kısmet olmadı. Ben en sonunda gittim bilinci yerinde değil uyutuluyordu. Bütün arzusu hastalığı yenip, Antalya'ya yerleşmekti. Ailesiyle birlikte büyükleriyle birlikte olmak istiyordu hedefi buydu. 'İstanbul'da kalmaktansa Antalya'da yaşamak daha güzelmiş' dedi. Antalya'da yaşamayı hayal ediyordu. Son 13 Eylül'e kadar bunu söylüyordu. O vakitten sonra yoğun bakıma girdi bir daha kendisiyle iletişime geçemedik." dedi. Kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında Dilay Kemer gözyaşları arasında toprağa verildi.