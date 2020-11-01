Doğalgaz bomba gibi patladı: Genç kadın hayatını kaybetti

İstanbul ilçelerinden Bahçelievler'e bağlı Şirinevler'de doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada genç bir kadın hayatını kaybetti.

Sabah saat 09.00 sıralarında 5 katlı apartmanın ikinci katında meydana gelen doğalgaz patlaması ve yangın sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ardından sağlık ekipleri dairede kiracı olarak kısa süre önce nişanlısından ayrıldığı için tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi'ye ilk müdahaleyi yaptı. Medya sektöründe çalıştığı öğrenilen Fatma Mavi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mavi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan inceleme sonucu patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini ve incelemelerin devam ettiği belirtildi.