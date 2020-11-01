En iyi Bond hayatını kaybetti

Efsanevi film 007 James Bond'u ilk canlandıran isim olan dünyaca ünlü aktör Sean Connery yaşamını yitirdi. İngiliz basınında yer alan haberde, ailesinin Connery'nin ölüm haberini doğruladığı ancak sebebine ilişkin bir detay paylaşmadığı belirtildi. Edinburgh doğumlu olan İskoç aktör, James Bond serisindeki başrolleriyle hafızalara kazınmıştı. 1987'de rol aldığı The Untouchables ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanan Connery, 1962 ve 1971 arasında James Bond'u canlandırmıştı. Başarılı aktör, serinin yedi filminde de boy göstermişti. Connery, anketlerde sık sık "gelmiş geçmiş en iyi Bond" olarak seçildi.James Bond rolüyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Connery, kariyeri boyunca birçok yapımda yer aldı. Kızıl Ekim, Gülün Adı, Kaya, İnsan İki Kere Yaşar, Ölümsüz Elmaslar ve Indiana Jones gibi birbirinden ünlü filmlerde oynadı. Connery'nin aldığı ödüller arasında bir Oscar, iki Bafta ve üç Altın Küre var. Connery yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminde başrol oynamayı kabul etmiş ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film çekilememişti. Ağustosta 90'ıncı yaşını kutlayan Connery, 2000'de Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek 'Sir' unvanı almıştı.