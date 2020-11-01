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Erciyes'e Cumhuriyet tırmanışı

'de dağcılar Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Erciyes'in 3 bin 917 metre rakımlı zirvesine tırmandılar.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 1.11.2020 13:03 ABONE OL
Erciyes'e Cumhuriyet tırmanışı

Kayserili dağcılar, Erciyes Dağı'na Cumhuriyet zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcılar, Cumhuriyetin 97. yılını zirvede Türk bayrağı açarak kutladı.

Kayserili gazeteci ve amatör dağcı Bekir Demirağ (74) Cumhuriyet ve şehitler için Erciyes'e zirve yaptıklarını belirterek; "Dağcı arkadaşlarımız Ahmet Uzun, Adem Demirağ ve Yusuf Arslan ile birlikte Erciyes'e tırmandık. Çobanini- Kahvaltı kayalıkları- Şeytan deresi sol Kulvar- Hörgüçkaya yanı kayalık bölümden Erciyes Dağı'nın doğu zirvesine çıkarak burada Türk bayrağı açtık. Zirve defterine de günün anlamını ifade eden notumuzu yazdıktan sonra inişe geçtik. Cumhuriyet zirve tırmanışımız başarılı geçti." diye konuştu.

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Erciyes'e Cumhuriyet tırmanışı
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