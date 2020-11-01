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yatan iller 1 Kasım 2020: , hangi illerde yatırıldı?

Kasım ayının ilk günü itibariyle sorgulamaları an itibariyle hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yatırılan e devlet ve sms yolu üzerinden sorgulanıyor. Bakanlık tarafından, bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen hangileri? 1 Kasım 2020 , hangi illerde yatırıldı?

Giriş Tarihi: 1.11.2020 13:31 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller 1 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

yatan iller sorgulanmaya ve il il yatırılmaya devam ediyor. Ülkemizde devlet tarafından yatırılan bakım ödeneğinden faydalanan vatandaşlar kasım ayı ödemelerini sorguluyor. E devlet ve SMS yolu üzerinden öğrenilen ödenek bakanlık tarafından belirlenen tarihler aralığında hesaplara yatırılıyor. Peki hangileri? Kasım 2020 , hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Ülkemizde devlet yatırılan evde bakım maaşı il il sorgulanıyor. Kasım ayı içerisinde bulunduğumuz zamanlarda vatandaşlar evde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan iller listesine ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller 1 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 1 KASIM 2020

  1. Tokat 2- Karabük 3- Hatay 4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar 7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak 10- Konya 11- Samsun 12- Mersin 13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli 16- Bilecik 17- Ordu 18- Erzurum 19- Kars 20- Balıkesir 21- İzmir 22- Çanakkale 23- Uşak 24- Bursa 25- Adana 26- Kayseri.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Evde bakım maaşı yatan iller 1 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller 1 Kasım 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
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