Evlat nöbetindeki anne: Kızımı kaçırıp PKK’ya verenler cezaevine konuldu

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocuklarını Kandil'den kurtarmak için 164 annenin sürdürdüğü eylemde, aileler çocuklarına PKK'dan kaçıp teslim olması için çağrıda bulundu.

Şuana kadar 19 aile eylem sayesinde evladına kavuşurken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm için oturma eylemini sürdüren Songül Altıntaş, 6 yıldır evladının peşinde olduklarını belirterek, "Ne yaptıysak PKK oğlumu bırakmıyor. Ne yaptıysak, nereye gittiysek çare bulamadık. Son olarak Hacire anne burada eyleme başladı. Biz de buraya geldik. O çocuğunu aldı, inşallah biz de alırız. Ben PKK'dan HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan da gitmiyorum" dedi.

"KIZIMI PKK'YA VERENLER CEZAEVİNE GİRDİ"

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için oturma eylemine devam eden anne Esmer Koç, kızını kaçırıp PKK'ya teslim edenlerin yakalanıp cezaevine girdiğini söyledi.

Kızına kaçıp teslim olması için çağrıda bulunan anne, "Kızım PKK yandaşı 4 kişi tarafından kaçırıldı. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Kızımı bulamadım. Bir haber de alamadım. Öldü mü kaldı mı? Onu da bilmiyorum. Kızımı kaçıranlar akrabalarımızdı. Emniyete gidip davacı olduk. Allah devletimizden razı olsun, onları yakalayıp cezaevine koydu. Kızıma sesleniyorum; her yerde askerimiz, polisimiz, devletimiz var. Gel teslim ol. Onlar seni bana getirir. Ceza da vermeyecekler sana kızım. Orası senin yerin değil. Seni orada ölüme mahkum etmişler. Kaç onların elinden. Seni her yerde aradım. Ne seni bana gösterdiler ne de yerini söylediler. 7 yıldır perişanım, huzur kalmadı bizde" ifadelerini kullandı.