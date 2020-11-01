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Evlilik hayali kuruyordu, hayatının şokunu yaşadı!

'te yaşayan genç adam, mutlu bir evlilik hayali kurarken hayatının şokunu yaşadı. Nişanlandığı kadına yüklü miktarda takı alan adam, kadının taüm takıları alıp kaçması sonrasında soluğu karakolda aldı. Şikayet üzerine dolandırıcı gelin ve yanındaki suç ortağı kadının peşine düşen ekipler, ikiliyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan gelin ve suç ortağı kadın mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 11:34 Son Güncelleme: 1.11.2020 11:49 ABONE OL
Evlilik hayali kuruyordu, hayatının şokunu yaşadı!

'te, polise başvuran bir genç, evlilik planı yaptığı bir kadına nişan yaptığını ancak gelin adayının takılan takıları alıp, suç ortağı bir kadın ile kaçtığını bildirdi.

Evlilik hayali kuruyordu, hayatının şokunu yaşadı!

Adı açıklanmayan genç ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, nişan töreni ile nişan öncesi altın alışverişinin yapıldığı kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Evlilik hayali kuruyordu, hayatının şokunu yaşadı!

Kimlikleri saptanan gelin adayı ve suç ortağı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evlilik hayali kuruyordu, hayatının şokunu yaşadı!

Gözaltına alınan şüphelilerin altınları satarken görüntüleri de elde edildi.

Evlilik hayali kuruyordu, hayatının şokunu yaşadı!

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlilik hayali kuruyordu, hayatının şokunu yaşadı!

İşte kuyumcu kamerasına yansıyan o anlar...

Evlilik vaadiyle dolandıran gelin adayı ve suç ortağı kadın tutuklandı | Video

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Evlilik hayali kuruyordu, hayatının şokunu yaşadı!
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