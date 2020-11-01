Fox altı ayda 30 kişiyi kurtardı

Bu yıl kadın cankurtaran sayısının artırıldığı sahilde, cankurtaran kızlara turistler "demir kızlar" lakabını taktı. Cankurtaran köpeği Fox da bu ekibe eşlik ediyor. Kule ve kumsalda ellerinde dürbün ve megafonla denetim yapan kadın cankurtaranlar, güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmelerini sağlıyor. FFox en çok kıyıda oynayan çocuklara ilgi gösteriyor. Çocukların en küçük hareketinde yanlarına koşuyor. Demir kızlar, "Turistler dizi filmi çektiğimizi sanıyor. Cankurtaran olduğumuzu söyleyince çok şaşırıyorlar" dedi. Fox'un eğitmeni Ahmet Gödeler Fox'un 5 yavrusunun da yeni sezona cankurtaran köpeği olarak yetişeceğini kaydetti.