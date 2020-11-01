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Fox altı ayda 30 kişiyi kurtardı

'nın Konyaaltı sahilinde on binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya Yaşam Parkı'ndaki 34 kulede 5'i kadın 43 cankurtaran ile 'nin ilk cankurtaran köpeği Fox, 6 ayda 7'si çocuk 30 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 1.11.2020 ABONE OL
Fox altı ayda 30 kişiyi kurtardı
Bu yıl kadın cankurtaran sayısının artırıldığı sahilde, cankurtaran kızlara turistler "demir kızlar" lakabını taktı. Cankurtaran köpeği Fox da bu ekibe eşlik ediyor. Kule ve kumsalda ellerinde dürbün ve megafonla denetim yapan kadın cankurtaranlar, güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmelerini sağlıyor. F

İLM ÇEKİMİ SANIYORLAR
Fox en çok kıyıda oynayan çocuklara ilgi gösteriyor. Çocukların en küçük hareketinde yanlarına koşuyor. Demir kızlar, "Turistler dizi filmi çektiğimizi sanıyor. Cankurtaran olduğumuzu söyleyince çok şaşırıyorlar" dedi. Fox'un eğitmeni Ahmet Gödeler Fox'un 5 yavrusunun da yeni sezona cankurtaran köpeği olarak yetişeceğini kaydetti.
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Fox altı ayda 30 kişiyi kurtardı
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