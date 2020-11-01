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Gelini darp eden damat gözaltına alındı! Kavga hız yüzünden çıkmış

'da damat tarafından darp edilen gelinin şikayeti üzerine damat gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 1.11.2020 23:35 Son Güncelleme: 2.11.2020 00:33 ABONE OL
Gelini darp eden damat gözaltına alındı! Kavga hız yüzünden çıkmış

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında damat H.H.İ.'nin, gelin F.Ş.'ye şiddette bulunmasının ardından, gelin damattan şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen H.H.İ.'nin, İskenderun Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: HIZ KAVGASI
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada kavganın hız yüzünden çıktığı belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada "01.11.2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında Belen İlçemizde yolda seyir halinde ilerlerken gelin ve damadın araçtan inerek yol üzerinde tartışmaları üzerine, olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden yaptıkları gelin ve damat kavgası şeklinde gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alınmış, daha sonra gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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Gelini darp eden damat gözaltına alındı! Kavga hız yüzünden çıkmış
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