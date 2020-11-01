Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri GTÜ, İzmir depremini araştırıyor

, depremini araştırıyor

ve etkilerine yönelik araştırmalar yapan Gebze Teknik Üniversitesi , depreminin ardından çalışmalara başladı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.11.2020 15:47 ABONE OL
GTÜ, İzmir depremini araştırıyor

Deprem araştırmaları, yapıların deprem dayanıklılığı için teknolojiler, erken uyarı sistemleri üzerine yoğun araştırmalar ve çözümler üreten Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir depremi çıktıları için harekete geçti.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın deprem sonrası yaptığı açıklamada "GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deprem ve Yapı Mühendisliği programı öğretim üyeleri tarafından 30 Ekim İzmir depremi ile ilgili depremin oluş mekanizmasının ve Seferihisar'da oluşan süpürtü dalgalarının (tsunami) incelenmesine, kuvvetli yer hareketi ölçümlerinin değerlendirilmesine, yıkılan binalarla ilgili bilgi toplanılmasına başlanmıştır. Sonuçlar kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
GTÜ, İzmir depremini araştırıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA