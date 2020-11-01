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Hırsızların hedefi bu kez bir gazeteci oldu

’da motosiklet hırsızları bir gazetecinin motosikletini çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin direksiyon kilidini kıran hırsızlar, motosiklet ile birlikte kayıplara karıştı.

SABAH
Giriş Tarihi: 1.11.2020 11:57 Son Güncelleme: 1.11.2020 12:01 ABONE OL
Hırsızların hedefi bu kez bir gazeteci oldu

Şanlıurfa'nın Eyyabiye ilçesine bağlı Büyükyol mahallesinde bulunan Urfanatik Gazetesi'nin bulunduğu 1393'ncü sokağa gece geç saatlerde gelen iki hırsız, gazeteye ait direksiyon kilidini kırdıkları motosikleti çalıp ortadan kayboldu.

Gece saat 3.30 sularında meydana gelen hırsızlığı habere gitmek için dışarı çıktığı esnada fark eden Urfanatik muhabiri, durumu polise bildirdi. Gazetenin bürosuna gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hepsi sahte polisten ele geçirildi... Polisler bile gözlerini inanamadı!

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Hırsızların hedefi bu kez bir gazeteci oldu
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