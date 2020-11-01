Horlamaya son verecek ilaç

Bu sendrom, uyku sırasında üst solunum yolunda tekrarlayan daralmalar veya tıkanmalar nedeniyle kişilerin nefes almada güçlük çekmesine ve horlamasına neden oluyor. Günde bir kez alınması tavsiye edilecek hap, horlamayı azalttığı tespit edilen iki ilaçtan oluşuyor. 2018'de Boston'daki başka bir araştırma ekibi, 20 kişi üzerinde yürüttükleri çalışmada, atomoksetin ve oksibutinin adlı iki ilacı alan her bir hastanın horlama seviyesinin en az yüzde 50 azaldığını keşfetmişti. Halihazırda uyku apnesinden mustarip kişilerin tedavisi için solunum yollarına hortum ve maske aracılığıyla sabit bir hava akışı sağlayan Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı cihazı kullanılıyor.