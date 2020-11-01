İnsanlık ölmemiş dedirten davranış! Bulduğu parayı polise götürdü ve...

İstanbul'un Kartal İlçesi'ne bağlı Yalı Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta görevli Emircan E., 31 Ekim Cumartesi sabahı saat 09.50 sıralarında çevre temizliği yaparken bir poşet içerisinde ıslanmış halde 15 bin 675 lira nakit para buldu.

Emircan E. hemen durumu polise bildirdi. Paranın bulunduğu noktayı gören güvenlik kamera görüntülerini inceleyen İstanbul Polisi, parayı bir araç sürücüsünün aracından inerken yere düşürdüğü tespit etti. Aracın plakasından paranın sahibi Ahmet Said K.'nın kimliği tespit edildi. Ahmet Said K.'ya ulaşan polisler parasını teslim etti.