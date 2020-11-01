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İş yerine kurşun yağmuru

Körfez İlçesinde bulunan bir oto galeriye, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yâda kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.  Şans eseri saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 2.11.2020 00:08 Son Güncelleme: 2.11.2020 00:08 ABONE OL
İş yerine kurşun yağmuru

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez İlçesi Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan bir oto galeriye, akşam saatlerinde yanaşan bir otomobil içersinden art arda defalarca ateş edildi. Olayı gerçekleştiren kişi yâda kişiler olay yerinden hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi. E.B isimli kişiye ait olan iş yerine yapılan saldırıda, şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrası, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

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İş yerine kurşun yağmuru
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