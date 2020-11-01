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’da kuş cenneti de kül oldu

Giriş Tarihi: 1.11.2020 ABONE OL
İskenderun’da kuş cenneti de kül oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesi Akarca, Sarıseki ve Azganlık mahalleleri ve ormanlık alanlarında yaşanan yangınlarda doğal yaşam alanları da büyük zarar gördü. Sarıseki bölgesinde bölge halkının kuş cenneti olarak adlandırdığı sazlık alanda 55 dönümlük arazinin büyük bölümü yandı. Amanos dağlarının eteklerinde yaşanan yangının rüzgarın da etkisi ile sazlık alana sıçraması sonrası büyüyen yangında binlerce kuşun zarar gördüğünü belirten mahalle muhtarı Serkan Saygılı, "Bu sazlık alanda binlerce kuşumuz vardı. Sazan, sakarca mavi ve pembe ayaklı kuş cinsleri burada çıkan yangında yandılar" dedi. İHA
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İskenderun’da kuş cenneti de kül oldu
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