İskenderun’da kuş cenneti de kül oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesi Akarca, Sarıseki ve Azganlık mahalleleri ve ormanlık alanlarında yaşanan yangınlarda doğal yaşam alanları da büyük zarar gördü. Sarıseki bölgesinde bölge halkının kuş cenneti olarak adlandırdığı sazlık alanda 55 dönümlük arazinin büyük bölümü yandı. Amanos dağlarının eteklerinde yaşanan yangının rüzgarın da etkisi ile sazlık alana sıçraması sonrası büyüyen yangında binlerce kuşun zarar gördüğünü belirten mahalle muhtarı Serkan Saygılı, "Bu sazlık alanda binlerce kuşumuz vardı. Sazan, sakarca mavi ve pembe ayaklı kuş cinsleri burada çıkan yangında yandılar" dedi. İHA