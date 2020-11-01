Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Bayrampaşa'da kafede yangın

İstanbul 'da kafede

'da park içerisinde bir kafede henüz bilinmeyen sebepten dolayı çıktı. Alev ve dumanlar kısa sürede tüm kafeyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

DHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 07:59 Son Güncelleme: 1.11.2020 08:00 ABONE OL
İstanbul Bayrampaşa'da kafede yangın

Yangın saat 06.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Parkta bulunan kafede henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kafeyi sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kafede hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırırken, polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Emrah Apartmanı'nda yürek burkan hikaye! Müteahhit dede iki torununu daha kaybetti

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Bayrampaşa'da kafede yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA