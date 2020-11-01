İzmir depreminde ikiz kardeşlerin arama çalışması da sürüyor

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazının altında kalan ikiz kardeşlere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmaları sürüyordu. Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimli ikiz kardeşler, İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazında kurtarılmayı bekliyordu. İzmir depreminde yıkılan binada enkaz altında kalan ikiz kardeşler Sayra ve Çınar Alpgündüz'den henüz haber gelmedi. Kurtarılması dört gözle beklenirken kardeşlere dair henüz bir haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.