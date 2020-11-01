Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı

'deki depremde iki katı çöken 'nın yıkımı başladı

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının yanında riskli yapıların yıkım çalışmaları da devam ediyor. 'deki depremde en fazla hasar gören binalardan 'nda yıkım çalışması başladı.

AA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 22:18 Son Güncelleme: 1.11.2020 22:22 ABONE OL
İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı

Bir marketin yer aldığı alttan iki katı çöken, yan yatması nedeniyle iş makinalarıyla desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği yıkım emri ile çalışmalar başladı.

Arka cephesinden vinçlerin makaslarıyla traşlanan binanın kontrollü şekilde yıkımı tamamlanacak.

İtfaiye ekipleri, toz oluşmaması için enkaz bölgesine su takviye ediyor.

30 Ekim'deki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 4 kişi sağ kurtarılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA