Kahraman mehmetçikten duygulandıran mesaj! "Bu vatana ayağım değil canım feda olsun"

Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına girerek hainleri inlerinde bulup yok etmeye devam ediyor. 20 Ekimde Kuzey Irak' da bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda mayına basması sonucu yaralanan Kahramanmaraşlı P. Uzm. Onb. Bahri Oktay Kurt tedavi gördüğü GATA'dan hava değişimi için memleketine ailesinin yanına geldi.





EVİNDE ZİYARET ETTİ

Sol ayağını diz üstünden kaybeden P. Uzm. Onb. Bahri Oktay Kurt'u Kahramanmaraş Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı olan ve kendisi de Güneydoğu gazisi olan Yunus Karaman evinde ziyaret etti.

Gazi'ye, bir dernek üyesinin filografi sanatı ile yaptığı Türk Bayrağı'nı hediye eden Karaman hediye edip '' Biz Birlikte güzeliz. Asla yalnız değilsiniz'' dedi.



Gazi Kurt'un bir başka ziyaretçisi de Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya oldu. Geçmiş olsun dileklerini ileten Kaya, gazi Kurt'a Türk milletinin kahramanlığını ve bayrağına olan sadakatinin anlatıldığı bir tablo hediye etti.

P. Uzm. Onb. Bahri Oktay Kurt ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirip ayağını kaybetmesine rağmen yüreğindeki vatan sevgisinin yaşadığını belirterek "Bu vatana değil ayağım canım feda'' diye konuştu.