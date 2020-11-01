Karabük‘te hayırsever iş insanından Koronavirüs Acil Servisi

Karabük'te koronavirüs vakalarının artması üzerine pandemi hastanesi olarak hizmet veren Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diğer hastalık gurupları ile birlikte covid19 şüphelilerinin de Eğitim Araştırma Hastanesinde aynı acil girişi kullanmaları bulaşma riskini arttırabileceğinden Covid Acil Servisi gündeme gelmişti. Koronavirüs şüphelilerinin diğer acil hastaları ile temasını tamamen kesecek olan ayrı bir acil servisin yapılmasını hayırsever iş insanı Sedat Namal üstlendi.

Namal, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "rabbime şükürler olsun ki insanlara faydalı işler yapmak tekrar nasip oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Tüm sağlık çalışanlarına da rabbim güç kuvvet versin. Karabük'ümüze hayırlı olsun" dedi. Namal, daha evvel de Bir yüksekokul, bir cami, kapanan kadın doğum ve çocuk hastanesinin acilini ve birçok hayır işinde bulunmuştu.

Hızlı şekilde projesi çizilen ve Sağlık Bakanlığına gönderilen Koronavirüs Acil Servisinde aynı anda 10 vakaya müdahale edilebilecek.