Kazada yaralanan polis memuru, yaşama tutunamadı

Kaza, Beyobası mevkisinde 24 Ekim tarihinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Beyhan Aklan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada sürücü Beyhan Aklan ile yanındaki polis memuru Sadettin Kaplan ve Burcu Güzel yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede yoğun bakım servisinde tedavisi süren polis memuru Sadettin Kaplan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı.