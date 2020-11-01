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Kilosu 45 bin lira değerinde! Samsunlu esnaf, safranı çelik kasada saklıyor...

'da 40 yıllık esnaf Tayyar Çalık'ın çelik kasada sakladığı şey ne bir mücevher ne de para... Onun kasada sakladığı, satışını yaptığı ve adeta bir mücevher değerinde olan safran baharatı. Aktarlık yapan Çalık'ın sattığı safranın kilosu 45 bin lira değerinde. Gazetecilere konuşan Çalık, yaptığı açıklamada "Safran kilo ile satılmaz, değerli olduğu için raflarda değil çelik kasada muhafaza ediyoruz. Satın alan olduğunda tartmak için kuyumcudaki hassas terazide tartıyoruz" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.11.2020 12:33 Son Güncelleme: 1.11.2020 12:36 ABONE OL
Kilosu 45 bin lira değerinde! Samsunlu esnaf, safranı çelik kasada saklıyor...

İran'dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Aktarlar ise safranı çelik kasalarda muhafaza ediyor. 1 gramlık paketler şeklinde satışı yapılan safran, kuyumculardaki hassas terazilerde tartılıyor. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL'lik 22 ayar bilezikle yarışıyor.

Kilosu 45 bin lira değerinde! Samsunlu esnaf, safranı çelik kasada saklıyor...

'da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık, "Türk safranı az yetişiyor, bu yüzden çok değerli. Türk safranından daha değerli safranlar dünyada var. Dünyada en çok safran yetiştirilen yer İran. İspanya ve Mısır'da da yetişiyor. Nadir yetişen bir bitki. Bu bitkinin içindeki özü alınıyor. Geniş bir alana ekimi yapılıyor ama çok az öz çıkıyor. Bundan dolayı çok değerli. Türkiye'deki safranın kilosu 45-50 bin TL'ye satılıyor. Gram olarak satıldığı için biraz daha pahalı oluyor. Türk safranını alıp satmak zor oluyor. Bu yüzden İran safranı 1. sınıftır. Onu alıp satıyoruz" dedi.

Kilosu 45 bin lira değerinde! Samsunlu esnaf, safranı çelik kasada saklıyor...

KENDİ AĞIRLIĞININ 100 BİN KATINI KENDİ RENGİNE ÇEVİRİYOR

Safranın kullanım alanları ile ilgili bilgi veren Çalık, "Tıp alanında kullanılıyor. Şifa amaçlı olarak da kullanılıyor ve gıda olarak da tüketiliyor. Pilav ve çayda kullanılabiliyor. Çok faydalı bir bitki. Ayrıca tekstil sektöründe kullanılıyor. Safranın en iyi özelliklerinden biri kendi ağırlığının 100 bin katını kendi rengine çeviriyor. Dolayısıyla tekstilde boya amaçlı olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Kilosu 45 bin lira değerinde! Samsunlu esnaf, safranı çelik kasada saklıyor...

"SAFRANI KASADA MUHAFAZA EDİYORUZ"

Kilosu 45-50 bin TL'yi bulan safranı kasada muhafaza ettiğini belirten Çalık, "Safran kilo olarak satılmaz, gram şeklinde satılır. Değerli olduğu için raflarda da tutulmaz. Biz safranı kasamızda muhafaza ediyoruz. Tartarken kuyumcuya gidiyoruz, küçük naylon poşetler içerisine ve hassas terazi ile tartıyoruz" şeklinde konuştu.

Kilosu 45 bin lira değerinde! Samsunlu esnaf, safranı çelik kasada saklıyor...

EN PAHALI PİLAV

Safran özellikle pilav yapımında çok sık kullanılsa da farklı kullanım alanlarının da olduğunu söyleyen Çalık, "Safranın birkaç çeşit kullanıcısı var. Yazı yazmak için kullanan müşteriler var.

Kilosu 45 bin lira değerinde! Samsunlu esnaf, safranı çelik kasada saklıyor...

Safran, gül suyu, misk ile karıştırarak şifa ayetleri yazan hocalar oluyor. Bir diğer müşteri ise kesesi müsait olan ve pilav için kullananlar var. Çay için ve zihin açıcı özelliği için kullananlar da oluyor. 1 gramı 45-50 TL olduğundan dolayı hali vakti yerinde olan kişiler kullanıyor. Biz alırken yarım kilo olarak alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kilosu 45 bin lira değerinde! Samsunlu esnaf, safranı çelik kasada saklıyor...
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