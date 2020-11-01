Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kız istemeye giden genç öldürüldü

Kız istemeye giden genç öldürüldü

’nın Ceyhan ilçesinde, kız istemeye giden şehit kardeşi , kız evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 1.11.2020 22:56 ABONE OL
Kız istemeye giden genç öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Kadir Gerekli, Civantayak Mahallesi'nde oturan Z.A'yı istemek üzere evlerine gitti. Kızın evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Gerekli ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Gerekli, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadir Gerekli'nin, 20 Ağustos 2015'te Siirt'te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: AFAD acı haberi duyurdu: İzmir'deki depremde ölen kişi sayısı 69'a yükseldi

ARKADAŞINA GÖNDER
Kız istemeye giden genç öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA