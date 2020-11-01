Kocaelili gazetecilerden İzmir’e anlamlı destek

İzmir'de yaşanan deprem sonrası, depremzedeler için yurdun birçok noktasından bölgeye destek yağıyor. Daha önce Elazığ ve Sivas illerinde yaşanan depremlerde olduğu gibi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği, İzmir'de yaşayan veya İzmir'de deprem nedeniyle görevli olan gazetecilere destek için yola çıktı.

Bölgedeki meslektaşları için maske, dezanfektan , polar ve battaniye götüren Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cemal Kaplan, " 21 yıl önce depremi yaşamış bireyler olarak, 'İzmir'de ki meslektaşlarımızı en iyi biz anlarız' sloganı altında dayanışma amacıyla yola çıktık. Elazığ ve Sivas'ta ki gazetecilere daha önce sağladığımız desteğin bir benzerini İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile bölgede görev yapmakta olan meslektaşlarımıza ulaştıracağız. Bize bu konuda destekte bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Promast ile Kartepe'de Kocaelispor ürünleri satışı yapan firmaya teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Akşam saatlerinde İzmir'e ulaşan Cemiyet heyeti gazetecilere malzemeleri teslim ederek hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hem da görevlerinde başarılar diledi.

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