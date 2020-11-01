Komşu kavgası: 2 ölü 1 yaralı

İstanbul Esenyurt 'ta dün Akın Aydın üst komşusu Kurt ailesinin gürültüsünden rahatsız oldu. İlk önce uyarmak için üst kata çıktı. Ancak kavga çıktı. Aydın evden aldığı pompalı tüfekle tekrar Kurt ailesinin yaşadığı daireye gitti. Kurt ailesinden Fadime (50) ve oğulları Tuğrul (31) ve Emrah Kurt'a (25) ateş ederek ağır yaraladı. Komşular yaralıları hastaneye götürmek istedi. Ancak elinde pompalı tüfekle apartman içinde bekleyen Aydın, yaralıların dışarı çıkarılmasına müsaade etmedi. Özel Harekat ekipleri, Aydın'ı ikna ederek gözaltına aldı. Yaralılardan Fadime Kurt'a sokakta kalp masajı uyguladı. Hastaneye kaldırılan Fadime ve Tuğrul Kurt kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Emrah Kurt'un ise tedavisi sürüyor.