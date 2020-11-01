Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Tüm yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi. MGM yayınladığı yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunda, önce doğu bölgelerinde daha sonra da tüm yurtta etkili olacak yağışlar için uyarılarda bulundu. Bu noktada, Meteoroloji'nin tahmin raporları da yakından takip ediliyor. Peki, yağışlar ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili Meteoroloji'nin yaptığı açıklamalar ve 5 günlük hava durumu raporu…
MGM UYARDI! SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Haberimizin içerisinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporunu görebilirsiniz…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Sivas ve Elazığ çevreleri ile Hatay kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
2 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU HARİTASI
3 KASIM SALI HAVA DURUMU HARİTASI
4 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU HARİTASI