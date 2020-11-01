Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan İzmir depremi açıklaması: 50 okulu yıkmıştık!

Bakanlığı’ndan İzmir depremi açıklaması: 50 okulu yıkmıştık!

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından devlet dört elle hasarları gidermeye, yaraları sarmaya koyuldu. Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla ilgili açıklamada bulundu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 1.11.2020 18:55 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan İzmir depremi açıklaması: 50 okulu yıkmıştık!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, depremin ardından ziyaret ettiği İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların durumu hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz Ağustos-Ekim ayları arasında 50 okulda eğitimin durdurulduğu ve binaların yıkıldığını belirten Selçuk, 139 okulda hafif hasar meydana geldiğini aktardı.

Bakan Selçuk, İzmir'de 50 okulun Ağustos-Ekim 2020 arasında eğitime kapatılarak yıldığını açıkladı. Bu sayede 2 bin 505 okuldan sadece 139'unun çok hafif hasar aldığını belirten Bakan Selçuk, "Deprem tatbikatları da anlamını buldu. Meslektaşlarım, çocuklarımızın güvenle tahliyesini sağladı." dedi.

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün İzmir'deyim. Okullarımızda uzmanlarımızla hasar tespiti yapıyoruz. Risk gördüğümüz okulumuzda gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız. İncelemelerimizde, daha önce yaptığımız çalışmaların ne denli önemli olduğunu gördük. Aklımız deprem korkusunu yaşayan çocuklarımızda, kalbimiz ve dualarımız hâlâ haber alamadığımız evlatlarımızla. Çocuklarımızın hayata kaldıkları yerden devam etmeleri, yaralarını sarmaları için gece gündüz yanlarında olacağız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan İzmir depremi açıklaması: 50 okulu yıkmıştık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA