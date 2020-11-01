Milli Mücadele’nin Kadın Kahramanları tiyatro ile anıldı

Cumhuriyetin 97. yılı, koronavirüs nedeniyle her yıl olduğundan farklı kutlandı. Sultangazi Belediyesi, bu özel günde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milli Mücadelenin kadın kahramanları başta olmak üzere bağımsızlık uğruna canını hiçe sayan vatan sevdalıları, tiyatro oyunuyla minnet ve şükranla anıldı.

Sultangazi İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık sezonu kapsamında Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda düzenlenen tiyatro oyununa SultangaziBelediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tiyatro oyunuyla imkansızlık ve zorluklara aldırmayan kadın kahramanların Milli Mücadele döneminde verdikleri destansı mücadele anlatıldı. Nene Hatun'dan Kara Fatma'ya, Halide Edip'ten Şerife Bacı'ya kadar direniş sembolü haline gelen kadın kahramanların vatan için neler yapabilecekleri bir kez daha gözler önüne serildi. Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları adlı tiyatro oyunu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.