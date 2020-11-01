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Otomobiller hurdaya döndü! Şans eseri yaralanan dahi olmadı...

D-100 karayolu üzeri yan yolda meydana gelen trafik kazasında, hatalı ‘U’ dönüşü yapan otomobilin bir başka otomobille çarpışması sonucu araçlar hurdaya döndü. şans eseri kazada yaralanan dahi olmadı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.11.2020 18:53 ABONE OL
Otomobiller hurdaya döndü! Şans eseri yaralanan dahi olmadı...

Kocaeli'de D-100 karayolu üzeri İzmit İlçesi yan yolda meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanma bile yaşanmadı.

Ankara Karayolu Caddesi üzerinden İstanbul yönünde seyir halinde olan 64 NG 404 plakalı otomobil, Kocaeli İl Müftülüğü binası önünde hatalı 'U' dönüşü yapmak isteyince Ankara yönünden gelen 07 AEM 609 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Her iki araçta bulunanlar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Otomobiller hurdaya döndü! Şans eseri yaralanan dahi olmadı...
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