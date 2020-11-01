Otoparkın kumandasını bile çaldılar… Emniyet peşlerini bırakmadı!

İstanbul'un ilçelerinden Maltepe'ye bağlı Küçükyalı Mahallesinde hırsızlar, 30 Eylül 2020 tarihinde akşam saatlerinde penceresinden girdikleri evden 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet oyun konsolu, 1 adet sanal gerçeklik gözlüğü, 1 adet cep telefonu kablosuz kulaklığı, 1 adet otopark kumandasından oluşan elektronik eşyalar ile 1 şişe içkiyi çaldı.

İstanbul Emniyeti, ihbar üzerine harekete geçti. Kamera görüntülerini takip eden polisler, hırsızlık yapan şüphelilerden birinin Ozan Ç. olduğunu tespit etti. 31 Ekim'de Maltepe'nin Başıbüyük Mahallesinde yakalanan zanlı sorgusunda; çaldığı eşyaları, Sultanbeyli ilçesi Abdurrahman Mahallesi Fatih Bulvarında bulunan bir işyerine sattığını söyledi. Bu ifade üzerine söz konusu işyerinde arama yapıldı. Çalıntı eşyalara ulaşamayan ekipler, işyeri sorumlusu Taner K'yı gözaltına aldı.

Ozan Ç. ve Taner K, bugün adliyeye sevk edildi. Eve giren diğer hırsızı yakalamak için yapılan çalışmalar devam ediyor.