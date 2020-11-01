Plaj temizliğinde çıkanlar pes dedirtti

Kandıra'nın en güzel koylarından biri olan Sardala'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bağlı personel plaj temizliği yaptı. Bağırganlı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı temizlik programında toplanan çöpler 10 farklı kategoride ayrıştırıldı. Yapılan temizlikte toplanan birbirinden farklı çöp çeşitleri ise şaşkınlık yarattı.

ÇÖPLER ATIK TOPLAMA MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Toplanarak ayrıştırılan çöpler daha sonra değerlendirilmek üzere atık toplama merkezinde gönderildi. Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) bünyesinde düzenlenen plaj temizliği etkinliği; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Mavi Bayrak Programı yürütücüsü Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Kandıra Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da katıldı.





FARKINDALIK HEDEFLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem, AÇA tarafından başlatılan çalışma kapsamında Sardala'da bulunduklarını belirterek temizlik yaptıklarını söyledi. Özellikle deniz çöplerinin dünyanın en önemli çevre sorunlarından biri olduğunu belirten Önem, "Farkındalık oluşturmak amacıyla Sardala koyunu belirledik ve bu alanda bulunana çöpleri sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerimizle beraber toplayarak ayrıştırdık" dedi.





ÇOK FARKLI ÇÖP ÇEŞİTLERİYLE KARŞILAŞTIK"

Deniz ve kara atıklarını 10 farklı türde ayırdıklarını belirten Önem, "Ancak çöpleri toplamaya başladığımız da çok daha farklı çöp çeşitleriyle karşılaştık. Denizden gelen şamandıra, şemsiye, mangal teli olarak kullanılan metaller, yatak süngeri ve daha farklı türde çöpler var. Farkındalık yaratarak bu kirliliği önlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"TÜM PLAJLARI TEMİZLİYORUZ"

Önem, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli'nin tüm plajlarında ve özellikle de Mavi Bayraklı Plajlarımızda temizlik çalışmalarımızı aralıksız olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirme faaliyetlerimiz de devam ediyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bilinç ve duyarlılık her geçen gün artmaya devam ediyor" dedi.





"ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Sardala'nın özel sevdalıları olduğunu vurgulayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, "Onları burada misafir ettik. Önümüzdeki yıl daha organize şekilde misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabi buranın tarihi bir önemi de var. İpsiz Recep diye tabir edilen ve Osmanlı tarihinde de yeri olan zatın sığınma yeri olarak kullandığı alan var. Bunun yanında cennet koyumuz var" şeklinde konuştu.

"DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Başkan Turan Sardala'nın çok değerli olduğunu belirterek, "Biz bu güzellikleri daha iyi sunmaktan yanayız ama vatandaşlarımızın da bu güzellikleri korumalarını istiyoruz. Nüfusu 52 bin olan Kandıra yaz aylarında 950 bine yakın kişiyi ağırladı. Çevrenin temizliği konusunda zorlandık. Doğayı korumak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.





YEREL DÜZEYDE FARKINDALIK ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir çalışma yürütüyor. Deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık yaratarak vatandaşların ilgili verileri sağlama konusunda güçlendirilmesi amaçlanıyor.

AYNI BÖLGEDE YILDA 4 DEFA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Etkinlik kapsamında; uygulama kriterlerine göre belirlenen bir plajın 100 metrelik alanında plaj temizliği çalışması gerçekleştiriliyor. Alanın belli bir sürede taranması ile birlikte toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılıp kayıt altına alınıyor. Belirlenen alanın izlenebilmesi ve veri devamlılığının sağlanabilmesi için uygulama alanı koordinatları kayıt altına alınarak aynı uygulama alanında, bir yıl süresince 4 defa benzer şekilde çalışma yapılıyor.



