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Polisten hırsız avı: 10 gözaltı

'da polis, son bir haftada girdikleri 4 işyeri ve 3 evden 80 bin lira nakit para ile ziynet ve elektronik eşya çalan biri kadın, biri çocuk toplam 10 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan 5’i tutuklanırken, çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu 5 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 1.11.2020 10:17 ABONE OL
Polisten hırsız avı: 10 gözaltı

Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada ardı ardına gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. 80 bin lira parayla birlikte ziynet ve elektronik eşyaların çalındığı olaylarla ilgili olarak güvenlik kameralarından iz süren polis, biri çocuk, biri kadın olmak üzere toplam 10 şüpheliye ulaştı.

Polis hırsızları yakalamak için düğmeye bastı. Daha önce tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 10 kişiyi yakaladı. Zanlılardan bir kısmı haklarındaki suçlamaları kabul edip, itirafta bulunurken diğerleri suçlamaları kabul etmedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklandı.

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Polisten hırsız avı: 10 gözaltı
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