Saldırıyı PKK üstlendi

22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'e yönelik 11 Ekim 2020 tarihinde kendisinin işlettiği ve 500'e yakın ailenin geçimini sağladığı maden tesisinin girişinde uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.

Mardin ve Şırnak bölgesi başta olmak üzere birçok yerde yaptığı yatırımlarla tanınan işadamı ve bir dönem milletvekilliği yapan Süleyman Bölünmez, örgütün bölgede iş alanı ve istihdam yarattığı için kendisini hedef aldığını belirterek bu saldırıların kendisini caydırmayacağını ve bölgeye yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

Hayırsever sıfatıyla Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yaptırdığı fakülteler ile Milli Eğitim'e yaptığı ilk, orta ve lise binaları ile eğitimin önündeki engelleri bir bir kaldıran ve üniversiteyi kazanan ihtiyaç sahibi başta Mardin ve Şırnaklı olmak üzere binlerce gence her ay düzenli olarak burs veren Bölünmez, bölgede yaptığı yatırımlarından dolayı daha önce de terör örgütü tarafından hedef gösterileceğini bile bile çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Şırnak bölgesinde sınırı koruyan Kahraman Mehmetçiğin daha iyi hizmet verebilmesi adına karakol ve donanımlı kule karakollar yaptırarak bağışlayan Bölünmez, "Bölgede yaptığım hizmet ve yatırımlardan dolayı bugüne kadar zaten dış mihrakların oyuncağı olan terör örgütlerinin ve onlara rant sağlayan yapıların hedefindeydim. Terör örgütü PKK'nın bana yapılan saldırıyı üstlenmesi beni şaşırtmadı çünkü zaten biliyorduk. Bizler bu bölge kalkınsın, hemşehrilerimiz kendi memleketlerinde çalışsın, batıya göç etmesin diye yatırım yaptık. İnsanlarımız cahil, çocuklarımız eğitimsiz kalmasın diye okul yaptırdık. Askerimiz Mehmetçiğimiz vatanımızı, ailemizi, namusumuzu korusun diye karakol yaptırdık." dedi.

Bölünmez ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Belediyelerimiz kurumlarımız halka hizmet versin diye destekte bulunduk. Ama bu hizmetlerimiz her zaman birilerini rahatsız etti. Gençlerimizi dağa kaçıranların yolunu kapatıyoruz, onlar rahatsız oluyor diye bu hizmetlerimizden vazgeçecek değiliz. Halkımız bizden bunları istediği için yapıyoruz. Binlerce canımız olsa da varsın hepsini bu vatan için bu devlet için bu millet için feda etmeye hazırım. Demek ki doğru iş yapıyorum dik duruyorum halkın sevgisini dualarını kazanıyorum ki rabbim beni bu duaların himayesinde en hafif şekli ile kaleş ve hain saldırıdan korudu. Bu saldırıyı ticari hesaplaşma olarak lanse edenler de bu örgüte ve hedeflerine hizmet ediyorlar."