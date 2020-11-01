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Şanlıurfalılar küçük Baran’dan gelecek müjdeli haberi bekliyor

’de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde çöken Rıza Bey apartmanını enkazı altında nüfusuna kayıtlı 8 yaşındaki Baran Karael ile anneannesi Bergin Özcan da kaldı. Şanlıurfalılar Küçük Baran’dan gelecek umutlu haberi bekliyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.11.2020 00:04 ABONE OL
Şanlıurfalılar küçük Baran’dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kazo mahallesi nüfusuna kayıtlı Sabri Karael ve annesi Özlem Karael ile birlikte Bayraklı'da yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Baran Karael, diş rahatsızlığından dolayı anneanesi Bergin Özcan ile Rıza Bey Apartmanı'ndaki diş kliniğine gitti.
Depreme burada yakalanan Baran ve anneannesi Bergin yıkılan apartmanın enkazı altında kaldı. Minik Baran'ın ailesi ve İzmir'de yaşayan Şanlıurfalılar, depremin ardından haberi alır almaz yıkılan binanın önüne geldi. Umutla oğlunun ve kayınvalidesinin enkazdan sağ çıkarılacağı haberini bekleyen baba Sabri Karael'i Şanlıurfalılar da yalnız bırakmıyor. Müjdeli haberi beklerken İzmir Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Ferit Mizrakli ve federasyon üyeleri babayı yanımız bırakmayarak enkaz başında bekliyorlar
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Şanlıurfalılar küçük Baran’dan gelecek müjdeli haberi bekliyor
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