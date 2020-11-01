Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları belli oluyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar merak ediliyor. Milli Piyango ile bugün yapılacak (1 Kasım 2020 Pazar) canlı çekilişi için online kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye sahip olmak isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Buna göre; Şans Topu sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 1 Kasım Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango ile 1 Kasım 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları saat 20.00'da açıklanacak. Haberimizde, Milli Piyango Online ile Şans Topu sonuçları hızlı bilet sorgulama motoru ve kazandıran numaralara ulaşabilirsiniz.