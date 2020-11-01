Şifre benzerliği iki can aldı! Eşi ve çocukluk arkadaşını ormanda katletti

İstanbul'da İbrahim Yünkutay (33), eşi Aynur Yünkutay'ın (25) Murat Olgun'la (30) Instagram üzerinden mesajlaştığını fark etti. Eşiyle mesajlaştığı kişi hakkında konuşan İbrahim Yünkutay, karısının kendisini aldattığını itiraf etmesiyle öfkeye kapılarak arkadaşı Murat Olgun'u arayıp kahveye geçmesini ve kendisini oradan alacağını söyledi. Murat Olgun'u araba ilke kahveden alan İbrahim Yünkutay daha sonra eve geçerek eşi Aynur Yünkutay'ı da alarak ormanlık alana gitti.

ORMANDA KARISI VE ARKADAŞINA MERMİ YAĞDIRDI

Ormanda arkadaşına kendi İnstagram hesabının neden eşinde olduğunu sorarak belinden çıkardığı silahla Aynur Yünkutay'a ateş etmeye başladı. Genç kadın vücuduna isabet eden mermilerle olduğu yere yığılırken korkuya kapılan Murat Olgun ormanda kaçmaya başladı. Cinnet geçiren İbrahim Yünkutay bu kez arkadaşının peşinden koşarak silahla defalarca ateş etti. Murat Olgun vücuduna isabet eden 7 mermi ile olduğu yerde hayatını kaybederken Yünkutay kayıplara karıştı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Eşi ve arkadaşını öldüren İbrahim Yünkutay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında İnterpol'den gelen bir yazıya göre İbrahim Yünkutay'ın Yunanistan'da olduğu tespit edildi. Savcılık Yünkutay'ın yakalanması için kırmızı bültenle arama çıkarırken, yapılan incelemelerde cani kocanın Türkiye'ye tekrar giriş yaptığı belirlenince saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı.

"EŞİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMLA BENİ ALDATTI"

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifade veren İbrahim Yünkutay, "Aynur Yünkutay ile 2012 yılından beridir resmi olarak evliydik. Murat Olgun ise çocukluk arkadaşım olur. Bir gün eşimin telefonundan İnstagram'a girdiğimde 'Terso Murat' adında bir hesap gördüm. Eşime sorduğumda bana sahte bir hesap olduğunu söyledi ancak şifresi Aynur-Murat şeklindeydi. Murat ve Aynur'u ormanlık alana götürdüğümde Murat'tan kendisi İnstagram hesabına girmesini istediğimde eşimin kullandığı şifreyi girdi. Bende öfkelenerek Murat'ı hedef alarak ateş ettim ancak eşim önüne geçince mermi ona isabet etti. Murat kaçmaya başlayınca bu kez onu hedef alarak ateş ettim. Daha sonra olay yerinden ayrılarak yurtdışına insan kaçıran şebeke ile irtibata geçip Yunanistan'a kaçtım." diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen İbrahim Yünkutay hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olgun'u öldürdüğü sabit olduğu belirlenerek 'Kastan Öldürme' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.